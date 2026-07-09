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Lille, genç futbolcu Başar Önal'ı kadrosuna kattı

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Fransa'nın Lille kulübü, Hollanda'nın NEC Nijmegen takımında forma giyen 22 yaşındaki milli futbolcu Başar Önal ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Transfer bedeli bonuslarla birlikte 14,5 milyon avro.

Fransa temsilcisi Lille, Hollanda'nın NEC Nijmegen ekibinde oynayan genç futbolcu Başar Önal'ı transfer ettiğini duyurdu.

Lille Kulübünden yapılan açıklamada, Ümit Milli Takım forması da giyen 22 yaşındaki oyuncuyla 2030 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hollanda basınına göre Lille, NEC Nijmegen'e bonuslarla beraber 14,5 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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