Lille, Berke Özer'i Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik ile duyurdu

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, 25 yaşındaki milli kaleci Berke Özer'in transferini Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le duyurdu.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, ikas Eyüpspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Berke Özer'i kadrosuna kattı.

TRANSFERİ TÜRK YILDIZLAR DUYURDU

Lille, Berke Özer transferini daha önce takımlarında forma giymiş Türk yıldızlar Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'le duyurdu. Bu transfer videosu, büyük beğeniyle karşılandı.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Lille bu transfer için 4.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 500 bin euroluk bonus maddesi de bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan iki sezonda Eyüpspor'da forma giyen 25 yaşındaki file bekçisi, eflatun-sarılı ekipte toplamda 65 maçta görev yaptı.

