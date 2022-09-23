Likya Yolu Ultra Maratonu start alıyor

Bu sene 12. kez gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Likya Yolu Ultra Maratonu' yerli ve yabancı yüzlerce sporseverin katılımı ile 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bu sene 12. kez gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Likya Yolu Ultra Maratonu' yerli ve yabancı yüzlerce sporseverin katılımı ile 23-25 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

Toplam 509 kilometre uzunluğundaki Tarihi Likya Yolu'nun yaklaşık 100 kilometrelik bölümünü kapsayan Likya Yolu Ultra Maratonu (LYUM), parkurunun içinde barındırdığı ayırt edici özellikler ile dünyadaki benzersiz ultra maraton destinasyonlarından biri olarak tanımlanıyor.

Uzun etap tarafından Kemer Belediyesi destekleri ile gerçekleştirilen Likya Yolu Ultra Maratonu'nda LYUM 100 kilometre, LYUM 57 kilometre, LYUM 37 kilometre ve LYUM 20 kilometre olmak üzere 4 farklı kategori yer alıyor. Maraton'da farklı mesafeler ve zorluk derecelerinde, yeni başlayanlardan profesyonel sporculara kadar herkes için uygun bir kategori var.

Cuma'yı, cumartesiye bağlayan gece 01.00'de 100 kilometre parkuru ile start alacak olan Likya Yolu Ultra Maratonu, pazar günü sabah 08.00'de start alacak 20K parkurunun tamamlanması ile sona erecek.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in son dönem spor turizmi ile ön planda olduğuna dikkat çekerek, "Bölgemiz coğrafi yapısı, doğal güzellikleri spor turizmi açısından önem taşıyor. Bölgemizde birçok spor etkinliğine ve organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Bu etkinlik ve organizasyonlara da her türlü desteği veriyoruz. Türkiye'de düzenlenen ve bölgemizde gerçekleştirilen, ilk Ultra Maraton olma özelliğine sahip ve bu sene 12. kez gerçekleştirilen, Uluslararası Likya Yolu Ultra Maratonu'na katılan tüm sporculara başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA