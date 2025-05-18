Ligue 1'de inanılmaz son! 90+9'da ligin kaderi değişti

Fransa Ligue 1'in 34. ve son haftasında RC Strasbourg ile Le Havre karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Le Havre deplasmanda 3-2'lik skorla kazandı.

5 GOLLÜ TARİHİ MAÇ

Karşılaşmada Strasbourg, 20. dakikada Andret Santos'un golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikaları olan 43. dakikada Le Havre'de sahneye çıkan Abdoulaye Toure, penaltıdan skora dengeyi getirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Strasbourg, 53. dakikada Sebastian Nanasi'nin golüyle 2-1 öne geçti. Beraberlik golünü arayan konuk ekip, 70. dakikada Hosue Casimir ile skoru tekrar eşitledi.

Karşılaşmada artık 90+9'ncı dakika oynanırken Le Havre bir penaltı daha kazandı ve Abdoulaye Toure attığı kritik golle takımına 3 puanı getirdi. Strasbourg'da Andrew Omobamidele, penaltı pozisyonunda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmayı Le Havre, 3-2 kazandı.

KAZANARAK HEM LİGDE KALDI HEM DE RAKİBİNİN AVRUPA HAYALİNİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte tarihi bir gol atarak 3 puanı alan Le Havre, 34 puana yükseldi ve sezonu 15. sırada tamamlayarak ligde kaldı. Strasbourg ise yediği golle sezonu 57 puan ve averajla 7. sırada tamamladı. Ev sahibi ekip, averajla Lyon'un gerisinde kalarak Avrupa kupalarına katılmanın ucundan döndü.