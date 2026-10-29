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Lider Galatasaray yarın Konyaspor deplasmanına kaptan Abdülkerim'den yoksun çıkacak

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Lider Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 20.00'de deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, cezası nedeniyle eski takımına karşı forma giyemeyecek; 22 puanla lider Galatasaray, 14. sıradaki Konyaspor'a konuk olacak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Sarı-kırmızılı ekip, haftanın açılış müsabakasında MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda yeşil-beyazlılara konuk olacak. Müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 9 maçta 7 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgisi bulunan Galatasaray, 22 puan topladı. Sarı-kırmızılı ekip, haftaya takipçileri Amed Sportif Faaliyetler'in 2, Trabzonspor'un 3, Beşiktaş'ın 4, Fenerbahçe'nin ise 6 puan önünde lider girdi.

Sezonun ilk 4 maçından puansız ayrılan ve aldığı 8 puanın tamamını son 5 haftada elde eden Konyaspor ise 14. sırada yer aldı.

Kaptan Abdülkerim forma giyemeyecek

Galatasaray'da kaptan Abdülkerim Bardakcı, eski takımına karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı takıma Konyaspor'dan gelen ve üst üste 4 sezon şampiyonluk yaşayan kadronun en önemli parçalarından biri olan Abdülkerim, yarınki müsabakada cezası nedeniyle süre alamayacak.

Abdülkerim, ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri derbinin ardından çıkan olaylarda kırmızı kart görmüştü.

Konyaspor maçı öncesi sarı-kırmızılı ekipte kas ağrısı bulunan Barış Alper Yılmaz'ın riske edilmemesi bekleniyor.

Barış Alper, bu sezon çıktığı 12 resmi maçın büyük bölümünde 90 dakika sahada kalırken A Milli Takım'da ise 4 müsabakanın 3'ünde süre aldı.

Üç oyuncu sınırda

Sarı-kırmızılı ekipte üç futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde bu sezon üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez, Rafael Leao ve Roland Sallai, yarınki karşılaşmada da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek 11. haftadaki Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek.

Ligde son 3 maçı kazandı

Galatasaray, Süper Lig'de 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Ligdeki son puan kaybını 6. haftada dış sahada Trabzonspor'a 4-0 yenilerek yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 3 müsabakayı kazandı. Galatasaray, bu süreçte Kasımpaşa'yı 3-1, Gençlerbirliği'ni 1-0, Fenerbahçe'yi ise 2-1 mağlup etti.

Gol yükü Osimhen'de

Sarı-kırmızılı ekibin Süper Lig'deki gol yükünü Nijeryalı yıldız Victor Osimhen sırtladı.

Ligde 19 kez fileleri havalandıran Galatasaray'da Osimhen, 8 golle takımın en skorer oyuncusu olarak dikkati çekti. Yıldız santrforu, ikişer golle Abdülkerim Bardakcı ve Gabriel Sara izledi. Mario Lemina, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Deniz Gül, Lucas Torreira, Roland Sallai ve Davinson Sanchez ise birer gollük katkı verdi.

Kalesini kapatmakta zorlanıyor

Sarı-kırmızılı ekip, Okan Buruk yönetimindeki son 4 sezondan farklı olarak savunmada istediği performansı sergileyemiyor.

Bu sezon çıktığı 12 resmi müsabakanın 11'inde rakip fileleri havalandırarak skor üretme konusunda sıkıntı yaşamayan Galatasaray, sadece ligde 4-0 kaybettiği Trabzonspor müsabakasında gol atamadı.

Savunmada ise kalesini gole kapatmakta zorlanan Okan Buruk'un öğrencileri, bu sezon Süper Lig'deki 9 maçın 6'sında kalesinde 12 gole engel olamadı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 mücadelede 9 gol yedi.

Milli araya kadar 3 kritik maça çıkacak

Yoğun bir fikstürden geçen sarı-kırmızılı ekip, bir sonraki milli araya kadar 3 zorlu müsabakaya çıkacak.

Son milli aranın ardından Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 maçta ter döken Galatasaray, 4 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Ligde Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Fenerbahçe'yi yenen Galatasaray, Avrupa'da ise İspanya'nın Barcelona takımına yenilip, Fransa ekibi Lille'i mağlup etti.

Galatasaray, bir sonraki milli ara öncesindeki ilk maçına Konyaspor karşısında çıkacak. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım Salı günü sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar, 7 Kasım Cumartesi günü liderlik yarışı veren Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayarak milli araya girecek.

Kaynak: AA
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