Lider Galatasaray'a nazar değdi! Yıldız futbolcuların stattan çıkış görüntüsü taraftarı kahretti
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İstanbulspor'u 2-1 mağlup edip liderliğe oturan Galatasaray'a üç futbolcudan gelen haber tat kaçırdı. Maçın etkili isimlerinden Kazımcan koltuk değnekleriyle, Midtsjö ise sekerek stattan ayrıldı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında İstanbulspor'u Gomis'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Aslan, Fenerbahçe'yi zirveden indirerek 662 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
Galatasaray'da İstanbulspor karşısında sakatlanan Kazımcan Karataş, koltuk değnekleriyle stadyumdan ayrıldı. Kazımcan Karataş'ın durumu, yarın çekilecek MR sonrası belli olacak.
Orta sahanın dinamik ismi Midtsjö de sakatlık geçirdi. Başarılı futbolcu çıkış tünelinden sekerek çıktı. Midtsjö'nün durumu da MR sonucunda netlik kazanacak.
Öte yandan hakemin gösterdiği noktadan oyundan çıkmayan Lucas Torreira, sarı kart gördü ve Sivasspor maçında cezalı duruma düştü. Okan Buruk, oyuncusuna tavrından dolayı tepki gösterdi.