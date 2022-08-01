Libya'daki şampiyonluk kutlamalarında can pazarı! Tribün çöktü, çok sayıda yaralı var - Haberler

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Libya'daki şampiyonluk kutlamalarında can pazarı! Tribün çöktü, çok sayıda yaralı var

Libya'da şampiyonluğa ulaşan Al-Ittihad Tripoli takımının şampiyonluk kutlamalarında tribün çöktü. Olayda çok sayıda taraftarın yaralandığı belirtilirken, resmi bir rakam verilmedi.

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Libya'daki şampiyonluk kutlamalarında adeta can pazarı yaşandı. Ligde zafere ulaşan Al-Itthad Tripoli takımının taraftarları tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptığı sırada tribün çöktü.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Kutlamanın başkent Trablus'ta Bab Bin Gashir bölgesindeki kulüp merkezinde yapıldığı belirtildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

Libya'daki şampiyonluk kutlamalarında can pazarı! Tribün çöktü, çok sayıda yaralı var

18. KEZ LİBYA ŞAMPİYONU OLDU

Yaralı sayısına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Al-Ittihad Tripoli, Tunus'taki Radis Stadyumu'nda oynan maçta Al Ahli Tripoli'yi 2-1 mağlup ederek, 18. kez Libya şampiyonu oldu.

Libya'daki şampiyonluk kutlamalarında can pazarı! Tribün çöktü, çok sayıda yaralı var

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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