İş artık imzaya kaldı! Lewandowski'nin eşinden transferin ilanı gibi paylaşım

Futbol dünyası Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olup olmayacağını konuşuyor. Bayern Münih CEO'su Oliver Khan, "Sezonda 30-40 gol atan bir futbolcuyu bırakacak kadar aptal değiliz" açıklaması yaptı ancak haberler dinmiyor.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Özellikle İspanyol medyasında Barcelona'nın transferi bitirdiğine dair hemen hemen her gün haber çıkıyor. Polonyalı golcü bu iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Ancak eşinin yaptığı paylaşım adeta mesaj oldu.

"İSPANYOLCA ÖĞRENİYORUM"

Anna Lewandowski, "Yarın İspanya'ya gidiyorum. Merhaba arkadaşlar, İspanyolca öğrenmeye başladım" paylaşımı yaptı. Robert Lewandowski'nin sessiz kaldığı süreçte eşinin yaptığı paylaşım iddiaları daha da alevlendirdi.

MADALYALI KARATECİ

Lewandowski'nin eşi Polonya'da ünlü bir karateci. 2023 Polonya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Sosyal medya hesabında takipçilerine beslenme ve spor hakkında tüyolar veriyor.

"ONA BORÇLUYUM"

Lewandowski, bacağının esnekliğini eşi Anna sayesinde geliştirdiğini açıklamıştı. Çifte Polonya'da, "Polonya'nın Beckham çifti" deniliyor.