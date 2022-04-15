İş artık imzaya kaldı! Lewandowski'nin eşinden transferin ilanı gibi paylaşım - Haberler

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İş artık imzaya kaldı! Lewandowski'nin eşinden transferin ilanı gibi paylaşım

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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Bayern Münih'le yolları ayırıp Barcelona'ya gideceği konuşulan Robert Lewandowski'nin eşi Anna'dan bomba bir paylaşmı geldi. Bayern Münih'in "Lewa'yı bırakmıyoruz" açıklamasından sonra Anna'nın, "İspanyolca öğrenmeye başladım, İspanya'ya gidiyorum" paylaşımı eşinin başına bela açacak.

Futbol dünyası Robert Lewandowski'nin Barcelona'ya transfer olup olmayacağını konuşuyor. Bayern Münih CEO'su Oliver Khan, "Sezonda 30-40 gol atan bir futbolcuyu bırakacak kadar aptal değiliz" açıklaması yaptı ancak haberler dinmiyor.

Lewandowski görmesin! Güzeller güzeli eşinden ses getiren paylaşım

Özellikle İspanyol medyasında Barcelona'nın transferi bitirdiğine dair hemen hemen her gün haber çıkıyor. Polonyalı golcü bu iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı. Ancak eşinin yaptığı paylaşım adeta mesaj oldu.

Lewandowski görmesin! Güzeller güzeli eşinden ses getiren paylaşım

Anna Lewandowski, "Yarın İspanya'ya gidiyorum. Merhaba arkadaşlar, İspanyolca öğrenmeye başladım" paylaşımı yaptı. Robert Lewandowski'nin sessiz kaldığı süreçte eşinin yaptığı paylaşım iddiaları daha da alevlendirdi.

Lewandowski görmesin! Güzeller güzeli eşinden ses getiren paylaşım

Lewandowski'nin eşi Polonya'da ünlü bir karateci. 2023 Polonya Karate Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı. Sosyal medya hesabında takipçilerine beslenme ve spor hakkında tüyolar veriyor.

Lewandowski görmesin! Güzeller güzeli eşinden ses getiren paylaşım

Lewandowski, bacağının esnekliğini eşi Anna sayesinde geliştirdiğini açıklamıştı. Çifte Polonya'da, "Polonya'nın Beckham çifti" deniliyor.

Lewandowski görmesin! Güzeller güzeli eşinden ses getiren paylaşım

Lewandowski görmesin! Güzeller güzeli eşinden ses getiren paylaşım

İş artık imzaya kaldı! Lewandowski'nin eşinden transferin ilanı gibi paylaşım

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Robert Lewandowski, Bayern Münih, Bundesliga, Barcelona, Spor, Haberler

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