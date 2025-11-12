Haberler

Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı öne sürülen Barcelona'nın yıldız golcüsü Robert Lewandowski, geleceğine dair belirsiz açıklamalarda bulundu. Polonyalı forvet, "Gelecek sezon Barcelona'da kalacak mıyım, henüz bilmiyorum" diyerek ayrılık ihtimaline açık kapı bıraktı.

  • Robert Lewandowski, gelecek sezon Barcelona'da kalıp kalmayacağını henüz bilmediğini belirtti.
  • Fenerbahçe'nin, Lewandowski'yi devre arası transfer döneminde gündemine aldığı öne sürülüyor.
  • Lewandowski'nin Barcelona'daki sözleşmesi 2026 yılına kadar sürüyor.

Polonya'nın Hollanda ile oynayacağı maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Robert Lewandowski, Katalan basınında yer alan " Barcelona'da kalacak" haberlerini yalanlar nitelikte açıklamalarda bulundu.

Yıldız golcü, kararını henüz vermediğini belirterek, "Gelecek sezon Barcelona'da kalacak mıyım, cevabı hala bilmiyorum. Acelem yok, kendimle barışığım. Bu en önemli şey. Örneğin kulüp şimdi benimle iletişime geçse bile, yine de bu soruya cevap veremem. Çünkü benim için en iyisinin ne olduğunu da hissetmem gerekiyor. Şu anda sakinim ve başka bir şey beklemiyorum" dedi.

FENERBAHÇE YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde En-Nesyri ile yollarını ayırmayı planladığı, kulüp başkanı Sadettin Saran'ın ise ilk büyük transfer hamlesi olarak Lewandowski'yi gündeme aldığı öne sürülüyor. Polonya basınına göre tecrübeli golcü, Barcelona'da istediği rolü bulamadığı için ocak ayında dahi ayrılığa sıcak bakabilir.

BARCELONA'DA BELİRSİZLİK SÜRÜYOR

37 yaşındaki golcünün sözleşmesi 2026 yılına kadar sürse de, Barcelona yönetiminin mali durum nedeniyle bazı yüksek maaşlı oyuncularla yolları ayırabileceği konuşuluyor. Lewandowski'nin bu açıklamaları, "Barcelona'da kalmayabilir" yorumlarını beraberinde getirirken, Fenerbahçe taraftarı da bu gelişmeleri yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER PLANI

Sarı-lacivertli kulübün devre arasında hücum hattına yıldız bir isim kazandırmak istediği biliniyor. Lewandowski'nin olası transferi, Sadettin Saran yönetiminin ilk büyük hamlesi olarak değerlendiriliyor. Ancak tecrübeli golcünün geleceğiyle ilgili net kararını, 2025 yazında Barcelona ile yapacağı görüşmelerin ardından vermesi bekleniyor.

BARCELONA KARİYERİ

Barcelona formasıyla geçtiğimiz hafta sonu La Liga'da Celta Vigo'ya karşı hat-trick yapan Robert Lewandowski bu sezon 9 maçta 7 gole ulaştı. Barcelona'da 159 maça çıkan Robert Lewandowski, 108 gol atarken 20 asist yaptı. Polonyalı futbolcu 3 senede 2 La Liga, 2 İspanya Süper Kupası ve İspanya Kupası kazandı.

