Leroy Sane tarihe geçti

Süper Lig devi Galatasaray'ın dünya çapında ses getiren Leroy Sane transferi, ortaya çıkan istatistik verileriyle de ardında iz bırakmaya devam ediyor.

TARİHE GEÇTİ

Son olarak Youtube tarihinin futbol kulüpleri bazında en çok izlenen canlı yayınları açıklandı. Leroy Sane'nin geçtiğimiz ay İstanbul'a gelişi, 3.2 milyon anlık izleyiciyle kendisinden önceki tüm yayınları geride bırakarak açık ara zirveye yerleşti.

Sane'nin inişinden önce Barcelona ile Seoul FC arasında oynanan hazırlık maçı 2.2 milyon anlık izleyiciyle ilk sırada yer alıyordu. Söz konusu liste yapılırken her kulübün sadece 1 etkinliği sıralamaya dahil edildi. Real Madrid'in tüm dünyada merakla beklenen Kylian Mbappe transferini tanıttığı yayını da, Sane'nin iniş görüntülerinin çok gerisinde kaldı.

OSIMHEN VE MOURINHO DA LİSTEDE

İlk 10 yayın arasında Türkiye'den Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun İstanbul'a gelişi de 6. sırada yer buldu. Bu arada Osimhen'in İstanbul'a gelişi de milyon anlık izlenmeyle ilk 3'e girebilecek durumda olsa da, her kulüpten en yüksek rakamlı etkinlik değerlendirildiği için listede yer almadı.