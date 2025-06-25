Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti

Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Benfica, Kulüpler Dünya Kupası'nda C grubunu lider tamamlayarak son 16'ya kaldı. Bayern Münih ise ikinci olarak adını son 16'ya yazdırdı. Galatasaray'ın transfer ettiği Leroy Sane, maçın 89. dakikasında kaleciyle karşı karşıya pozisyonda mutlak gol şansından yararlanamadı.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu üçüncü hafta maçında Benfica ile Bayern Münih karşılaştı. Karşılaşmayı Benfica, 1-0'lık skorla kazanmayı başardı.

TEK GOL SCHJELDERUP'TAN

Portekiz devi Benfica'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Norveçli sol kanat oyuncusu Andreas Schjelderup attı.

Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti

LEROY SANE YÜZDE YÜZLÜK POZİSYONU KAÇIRDI

Galatasaray'ın transfer ettiği Leroy Sane, karşılaşmanın 89. dakikasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemedi.

Leroy Sane son anda karşı karşıya kaçırdı, Bayern Münih liderliği kaybetti

MİLLİLERİMİZ FORMA GİYDİ

Benfica'da milli futbolcular Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, karşılaşmanın 55. dakikasında oyuna dahil oldu.

BENFİCA LİDER, BAYERN İKİNCİ

Bu sonuçla birlikte Benfica, puanını 7 yaparak gruptan lider çıktı. 6 puanda kalan Bayern Münih ise ikinci olarak son 16 turuna kalmayı başardı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump yüz yüze görüştü: Gazze'deki trajedi bir an önce sona ermeli

Erdoğan ile Trump'tan yıllar sonra yüz yüze görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi'nde yan yana geldi

Erdoğan ile Trump yan yana! İşte NATO Zirvesi'nden ilk görüntü
Trump'ı küplere bindiren telefon görüşmesi! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş

Trump'ı küplere bindiren görüşme! Netanyahu'ya bağırarak o emri vermiş
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya

Sokak ortasında kadınlara silah çekip tehdit etti
Bu da oldu! Bayern Münih'in yedekleri 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi

Yedek oyuncular 40 derece sıcak nedeniyle maçı soyunma odasında izledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
İranlı kadın: Biz rejimi desteklemiyor olabiliriz ama...

İranlı kadının isyanı: Biz rejimi sevmiyoruz ama...
Muharrem İnce 4,5 yıl sonra CHP'ye döndü

Muharrem İnce CHP'ye döndü! Rozeti takılmadı ama bir nedeni var
Aşkı Hatırla'daki cesur sahnelerin ardından Hande Erçel'den imaj değişikliği

Cesur sahnelerle gündeme gelen Hande Erçel'den radikal karar
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber

Cuesta'dan Galatasaray taraftarını sevinçten havalara uçuracak haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.