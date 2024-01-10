Üye Girişi
Haberler

Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Fenerbahçe'nin Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için anlaşma sağladığı İtalyan stoper Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi. Yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin, anlaşma sağladığı İtalya stoper Leonardo Bonucci İstanbul'a geldi.

İSTANBUL'A GELDİ

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını açıkladığı Leonardo Bonucci'yi taşıyan uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.

1.3 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe ile yarım sezonluk anlaşma sağlayan 36 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertlilerden 1.3 milyon euro kazanacak. Bonucci'nin Fenerbahçe ile yapacağı sözleşmede 1 yıllık uzatma opsiyonu da yer alacak.İtalyan savunma oyuncusu, sözleşme şartlarını yerine getirmesi halinde 1 yıl sözleşme uzattı hakkı Fenerbahçe'de olacak. Bonucci, sözleşmesinin uzaması durumunda ise 2.5 Milyon Euro maaş kazanacak.

Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi

Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi

Kaynak: Haberler.com / Spor

Leonardo Bonucci Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title