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Lemina'dan "Mourinho Irkçı mı?" sorusuna olay yaratacak yanıt

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Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından yeni bir tartışmaya neden olan Mourinho'nun "Rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu" sözleriyle ilgili konuştu. Portekizli teknik adamın ırkçı olup olmadığıyla ilgili soruya Lemina, "Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa Mourinho'nun karakterini o biliyor" yanıtını verdi.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Mario Lemina, Fenerbahçe derbisinin ardından Mourinho'nun sarı-kırmızılı camia tarafından "ırkçılık" olarak değerlendirilen sözleriyle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

"MOURINHO IRKÇI MI?" SORUSUNA YANIT

Lemina, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan karşılaşmasının ardından Beyaz TV'ye konuştu. Gabonlu futbolcunun röportajı 1 Mart Cumartesi gecesi yayınlanan programda yayınlandı ve tecrübeli orta saha Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için gelen soruya cevap verdi.

Lemina, "Mourinho'nun ırkçı olduğunu düşünüyor musun? Drogba Mourinho'yu destekledi. Jose Mourinho hakkında neler söylemek istersin?" sorusuna "Dürüst olmak gerekirse söyleyecek hiçbir şeyim yok. Eğer Drogba bu konuda bir şeyler söylüyorsa Mourinho'nun karakteri o biliyor. Benim bu konularda konuşmayı pek sevmediğimi biliyorsunuz" yanıtını verdi.

DROGBA: "BABAM" NASIL IRKÇI OLABİLİR?

Galatasaray'ın eski futbolcularından Didier Drogba, geçtiğimiz günlerde eski hocası Jose Mourinho'ya destek çıktı. Drogba, Mourinho'nun ırkçı olmadığını ifade etmişti. Gsosyal medya hesabından paylaşım yapan Drogba, ""Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye'nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım. Muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. "Babam" nasıl ırkçı olabilir?" ifadelerini kullanmıştı.

MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray maçının ardından, "Yusuf Akçiçek'i Raphiel Varene ile kıyaslayamam. Kusursuz değil ama olacak. Varane birçok kupa kazandı, onu bu yaşlarda Şampiyonlar Ligi'nde oynattı. Hakeme de teşekkür etmeliyim. Bahsettiğim pozisyonda, rakip yedek kulübesindeki herkes başında maymun gibi zıplıyordu. Türk hakem olsa, 1. dakikada kartı verirdi ve 5. dakikada çıkarmam gerekirdi. Onun için harika maç oldu. Vincenzo Montella'nın elinde çok isim var ama umarım o da performansından mutludur. Kaleci de fena değil." ifadelerini kullanmıştı.

Lemina'dan
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Lemina'dan "Mourinho Irkçı mı?" sorusuna olay yaratacak yanıt
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAli Çelik:

Bu konu okadar sacmaki kıskançlık krizine girdi GS üzgünüm ama Bir insanın başarısı vardır tesadüf olamaz karekterli düzgün adam her zaman kazanır bu tartışmadan da Mourinho kazandı Okan burada küçük bir hoca olduğunu tescillendi en büyük başarısı GS teknik direktörlüğü olarak silinip gider

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Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Çok ilginç hem (darvine göre) maymundan geldik diyorsunuz hem ırkçılık diyorsunuz

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