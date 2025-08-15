Leipzig, Göztepe'den Romulo ile 2030'a Kadar Anlaşma Sağladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, Göztepe'den 23 yaşındaki forvet Romulo ile 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı. Romulo, Bundesliga'ya transfer olmanın kariyerindeki büyük bir adım olduğunu ve takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umduğunu ifade etti.

Almanya Bundesliga ekibi Leipzig, Göztepe'den Romulo ile 2030'a kadar sözleşme imzaladığını duyurdu.

İmza sonrası açıklamalarda buluna 23 yaşındaki forvet, Leipzig'e transfer olmakla kariyerinde büyük bir adım attığını belirterek, "Bundesliga, dünyanın en güçlü ve en heyecan verici liglerinden biri. Burada kendimi en üst seviyede kanıtlamak istiyorum. Leipzig'in yüksek yoğunluk, hız ve presle oynadığını biliyorum, tam da sevdiğim şey bu." ifadelerini kullandı.

Kulübün hedeflerine ulaşmasında yardımcı olacağını aktaran Romulo "Gol atmak, asist yapmak ve takım olarak hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Aynı zamanda şehri ve taraftarları tanımayı ve Leipzig ailesinin bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum." şeklinde konuştu.

Alman ekibinde 40 numaralı forma giyecek olan Brezilyalı futbolcu, Göztepe'de 46 maçta 22 gole imza attı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
Nihal Candan'ın vefatının ardından Bahar Candan'dan tepki çeken hareket

Ablası toprağa verileli iki ay bile olmadı! Paylaşımı tepki çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canı çektiği için ağaçtan şeftali alan vatandaş, çiftçiye para ve not bıraktı

"İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Ağaç dalına para ve bir not bıraktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.