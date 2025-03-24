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Leganes, Menemen FK'nın Yıldız Adayı Göktürk Efe Görgün İçin Teklifte Bulundu

Leganes, Menemen FK'nın Yıldız Adayı Göktürk Efe Görgün İçin Teklifte Bulundu
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İspanya La Liga ekibi Leganes, Menemen FK U-17 takımında forma giyen 2007 doğumlu stoper Göktürk Efe Görgün için resmi teklif yaptı. Genç futbolcunun performansı dikkat çekerken, Levante'nin de yıldızı izlediği belirtiliyor.

İspanya La Liga ekibi Leganes, Menemen FK U-17 forması giyen 2007 doğumlu Göktürk Efe Görgün'ü transfer etmek için resmi teklifte bulundu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK'nın U-17 takımında forma giyen Göktürk Efe Görgün, İspanyol ekiplerinin radarına girdi. Galatasaray altyapısında yetişen ve daha sonra ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan 17 yaşındaki stoper, futbol hayatını Menemen FK'da sürdürüyor. Kısa bir süre içerisinde gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve kaptanlığa kadar yükselen Göktürk Efe Görgün, İspanyol ekiplerinin de gözdesi oldu. Sol ayaklı stoper için La Liga ekibi Leganes'in resmi teklifte bulunduğu öğrenildi. İzmir ekibi, bu teklife henüz yanıt vermezken, nasıl bir yol izleneceği ise merakla bekleniyor.

1.90'lık savunmacıya bir diğer İspanyol ekibi olan Levante'nin de talip olduğu bildirildi. İspanya 2. Lig ekibinin sezon sonunda resmi girişimlerde bulunacağı ifade edildi.

Menemen FK'nın da gelen bu teklifler sonrasında U-17 Ligi'nin sona ermesinden sonra Göktürk Efe Görgün ile profesyonel sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Göktürk Efe Görgün, 2024-2025 sezonunda U-17 formasıyla 19 maça çıkarken, 2 de gol atmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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