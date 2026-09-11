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Leandro Trassard, ilk golünü attı

Leandro Trassard, ilk golünü attı
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Beşiktaş’ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlılardaki ilk gol sevincini yaşadı.

Beşiktaş'ın Belçikalı oyuncusu Leandro Trossard, Erzurumspor FK karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlılardaki ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin 27. dakikasında Hyeon-Gyu Oh'un asistinde ağları sarsan Leandro Trossard, siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Belçikalı oyuncu, 84. dakikada yerini Ernest Poku'ya bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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