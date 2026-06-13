Haberler

Kanada-Bosna Hersek maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kanada Milli Takımı oyuncusu Cyle Larin, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda Bosna Hersek ile 1-1 berabere kalarak tarihlerinde ilk kez puan aldıkları maçta beraberlik golünü attığını ve bunun kendisi için büyük bir duygu olduğunu söyledi. Ayrıca Southampton'ın Premier Lig play-off finalinden men edilmesinin kendisini üzdüğünü belirtti.

Kanada Milli Takımı'nda forma giyen Cyle Larin, 2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu maçında Bosna Hersek karşısında beraberliği getiren golü atmasının inanılmaz bir duygu olduğunu söyledi.

Larin???????, Toronto Stadı'nda 1-1 biten ve Kanada'nın Dünya Kupası tarihinde ilk kez puan aldığı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Cyle Larin, "Evimdeki bir maçta, büyüdüğüm şehirde gol atmak ve bunu taraftarlarla birlikte kutlamak inanılmaz bir duyguydu. Çok güzel bir atmosfer vardı. Ailem ve birlikte büyüdüğüm insanlar da oradaydı." diye konuştu.

Bosna Hersek karşısında ilk 11'de başlamadığı için üzgün olduğunu belirten Larin, "Daha önce de bu pozisyona düştüm ve ne yapabileceğimi gösterdim, zamanı geldiğinde yine gösteririm. Şu an olduğum yere geri dönebilmek için çalıştım. Bu, tamamen yaptığım tüm o çalışmaların bir karşılığıdır." dedi.

Larin, gol sevincinin planlı olup olmadığı sorusuna, "Bu, Dünya Kupası'na gelirken bir süredir aklımda olan bir şeydi ve sadece herkesi susturmak istedim." yanıtını verdi.

Kanadalı futbolcu, formasını giydiği Southampton'ın "casusluk skandalı" nedeniyle Premier Lig play-off finalinden men edilmesiyle ilgili soru üzerine, "Bunu atlatmak zor çünkü çok harika bir seri yakalamıştık. Taraftarlar arkamızdaydı, oyuncular o noktaya gelebilmek için fedakarlıklar yapmıştı. Rakibi iki kez yendikten sonra bunun elinizden alınması can yakıyor. Premier Lig'e gidememek can yakıyor. Ama bence aynı oyunculara ve aynı teknik direktöre sahip olursak, bunu tekrar başarabileceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
Dzekolu Bosna Hersek'in galibiyet hayallerini eski Beşiktaşlı Larin yıktı

Dzekolu Bosna'nın galibiyet hayallerini Beşiktaş'ın eski yıldızı yıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk'tan Osimhen ve transfer açıklaması

Büyük müjdeyi verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi

CHP'nin yüzde 46 oy aldığı kentte gövde gösterisi: Şu anda karşımda...
Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Yemen'in 'Örümcek Adam'ı volkan kraterinde can verdi

Ülkede "Örümcek Adam" diye tanınıyordu: Korkunç şekilde can verdi
Bizim Çocuklar'ın yol çilesi: 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gideceğiz

Çilemiz büyük! Bizim Çocuklar kötü anlamda zirvede
Özgür Özel'den yeni parti çıkışı! Kılıçdaroğlu'nu işaret etti

Özel yeni parti için ilk kez böyle net konuştu: Eğer Kılıçdaroğlu...
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti