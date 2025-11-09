Haberler

Lando Norris Brezilya Grand Prix'sini Kazandı, Puan Farkını 24'e Çıkardı

Güncelleme:
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Brezilya Grand Prix'sini McLaren'in pilotu Lando Norris kazanarak sezonun bitimine 3 yarış kala en yakın rakibi Oscar Piastri ile puan farkını 24'e çıkardı. Yarışta Kimi Antonelli ikinci, Max Verstappen ise üçüncü oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Brezilya Grand Prix'sini McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris kazandı. Norris, sezonun bitimine 3 yarış kala en yakın rakibi takım arkadaşı Oscar Piastri ile puan farkını 24'e çıkardı.

Formula 1'de heyecan Brezilya'da devam etti. Sezonun 21. yarışı olan Brezilya Grand Prix'si, 4 bin 309 uzunluğundaki Interlagos Pisti'nde 71 tur üzerinden yapıldı. Yarışa pole pozisyonunda başlayan McLaren'in Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris, 1: 32: 01.596 derecesiyle damalı bayrağı gören ilk sürücü oldu. Norris'in ardından Mercedes'ten Kimi Antonelli ikinci ve Red Bull'dan da Max Verstappen üçüncü sırayı aldı. Lando Norris böylece bu sezon üst üste 2, toplamda da 7. zaferini kazandı.

Ferrari pilotları Lewis Hamilton ile Charles Leclerc ise yarışı tamamlayamadı. Yarışta ikinci olan 19 yaşındaki İtalyan sürücü Kimi Antonelli de kariyerindeki en iyi sonucu elde etti.

Sezonun bitimine 3 yarış kala Lando Norris, şampiyonadaki en yakın rakibi takım arkadaşı Oscar Piastri ile puan farkını 24'e çıkardı.

Formula 1'de sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix'si 23 Kasım'da yapılacak.

Brezilya Grand Prix'si sonrası pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan

2 - Oscar Piastri (Avustralya): 366 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 341 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 276 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 214 puan

Takımlar

1 - McLaren: 756 puan

2 - Mercedes: 398 puan

3 - Red Bull: 366 puan

4 - Ferrari: 362 puan

5 - Williams: 111 puan - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
