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Kylian Mbappe, PSG'den 55 milyon euro tazminat kazandı

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Kylian Mbappe, Paris Saint-Germain ile girdiği davayı kazandı ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Paris kulübünün eski oyuncusuna 55 milyon euro ödeme emri verdi. Mbappe, eski kulübünden ödenmemiş maaşları ve diğer primler için bu miktarı talep etmişti.

Kylian Mbappe, PSG ile girdiği davayı kazandı ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Paris'in Mbappe'ye 55 milyon euro ödemesine karar verdi.

55 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Fransa Haber Ajansı, Fransa Profesyonel Lig Federasyonu LFP'nin PSG ile olan anlaşmazlığında Kylian Mbappe lehine karar verdiğini ve Paris kulübünün eski oyuncusuna 55 milyon euro ödeme emri verdi.

Mbappe, eski kulübünden ödenmemiş maaşları ve diğer primler için bu miktarı talep etmişti. PSG ise bu ödemelerin geçerlilik kazanmadığı savunmasını yapmıştı. Ligue'nin kararını Cuma günü resmiyete dökmesi bekleniyor.

Kylian Mbappe, PSG'den 55 milyon euro tazminat kazandı
Haberler.com / Melis Yaşar - Spor

Kylian Mbappe Real Madrid 3-sayfa Finans Futbol Fransa Hukuk Paris Spor PSG

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