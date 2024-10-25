Kylian Mbappe, PSG'den 55 milyon euro tazminat kazandı

Kylian Mbappe, PSG ile girdiği davayı kazandı ve Fransa Profesyonel Futbol Ligi, Paris'in Mbappe'ye 55 milyon euro ödemesine karar verdi.

55 MİLYON EURO ÖDEYECEKLER

Fransa Haber Ajansı, Fransa Profesyonel Lig Federasyonu LFP'nin PSG ile olan anlaşmazlığında Kylian Mbappe lehine karar verdiğini ve Paris kulübünün eski oyuncusuna 55 milyon euro ödeme emri verdi.

Mbappe, eski kulübünden ödenmemiş maaşları ve diğer primler için bu miktarı talep etmişti. PSG ise bu ödemelerin geçerlilik kazanmadığı savunmasını yapmıştı. Ligue'nin kararını Cuma günü resmiyete dökmesi bekleniyor.