Kylian Mbappe'den eski takımına dava

Kylian Mbappe'den eski takımına dava
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Real Madrid'in yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, eski kulübü Paris Saint-Germain hakkında psikolojik taciz suçlamasıyla dava açtı. Paris Savcılığı, Mbappe'nin "psikolojik taciz" ve "imzaya zorlama" suçlamalarıyla yaptığı şikayet sonrası adli soruşturma başlattı.

İspanyol devi Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin eski kulübü Paris Saint-Germain'e karşı açtığı davada yargı süreci başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Paris Savcılığı, Mbappe'nin "psikolojik taciz" ve "imzaya zorlama" suçlamalarıyla yaptığı şikayet sonrası adli soruşturma başlattı.

Yıldız futbolcu, 16 Mayıs 2024'te Paris'te yaptığı başvuruda, yaz transfer döneminde PSG tarafından "loft" olarak adlandırılan özel bir antrenman grubuna gönderilmesini taciz olarak nitelendirmişti. Bu uygulama, sözleşme uzatmayan veya satış listesine konulan futbolcuların takımdan izole edilmesi anlamına geliyor ve son dönemde Fransız futbolunda sıkça tartışma konusu olmuş durumda.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
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