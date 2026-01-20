Haberler

Voleybol: Sultanlar Ligi

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında Kuzeyboru, deplasmanda Göztepe'yi 3-0'lık skorla geçerek önemli bir galibiyet elde etti. Setler 20-25, 21-25 ve 21-25 sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Turgut Uzunçakmak

Göztepe: Atkinson, Nur Sevil Gökbudak, Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Haneline, Hollock (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Emine Arıcı, Nazlı Eda Kafkas, Rotar, Scuka, Ceren Kapucu)

Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Czyrnianska, Smarzek, Dicle Nur Babat, Lozo, Ergül Avcı (Dilek Kınık Ekşi, Lila Şengün, Nil Su Şen, Ergül Avcı)

Setler: 20-25, 21-25, 21-25

Süre: 79 dakika

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Spor
