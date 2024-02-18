Kuzeyboru, Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti. Maçın setleri 25-18, 25-19, 25-21 olarak sonuçlandı.
Salon: Aksaray
Hakemler: İlhan Burhan, Erhan Alparslan
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Wilhite, Janset Cemre Erkul, Lopez, Tuğba Şenoğlu İvegin, Büşra Kılıçlı (Dilek Kınık)
Beşiktaş Ayos: Çağla Akın, Rosell, Bengisu Aygün, Brakocevic, İdil Başcan, Maglio (Gizem Güreşen, Ecem Aknam, Hilal Kocakara, Plak Celeste)
Setler: 25-18, 25-19, 25-21
Süre: 82 dakika (25, 26, 31)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 21. hafta mücadelesinde Kuzeyboru, seyircisi önünde Beşiktaş Ayos'u 3-0 mağlup etti.