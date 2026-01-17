Voleybol: Sultanlar Ligi
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Kuzeyboru, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 25-19, 25-22 ve 25-16'lık sonuçlarla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: Aksaray
Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Lozo, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ayşe Çürük)
Aydın Büyükşehir Belediyespor : Tikhomirova, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara)
Setler: 25-19, 25-22, 25-16
Süre: 79 dakika (24, 30, 25)
Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor