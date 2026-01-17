Voleybol: Sultanlar Ligi

Haberler

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Kuzeyboru, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u setlerde 25-19, 25-22 ve 25-16'lık sonuçlarla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Burhan İlhan, Ali Sarıkuzu

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Lozo, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Ayşe Çürük)

Aydın Büyükşehir Belediyespor : Tikhomirova, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, Fatma Şekerci, Hilal Kocakara)

Setler: 25-19, 25-22, 25-16

Süre: 79 dakika (24, 30, 25)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Kuzeyboru, seyircisi önünde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut - Spor
