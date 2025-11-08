Haberler

Kuzey Tunçelli, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı

Güncelleme:
Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda erkekler 1500m serbest kategorisinde 15: 04: 84'lük derecesiyle altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyük bir başarı getirdi.

Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli altın madalyanın sahibi oldu.

Fenerbahçeli olimpik milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Yüzme erkekler 1500m serbest kategorisinde Tunçelli, 15: 04: 84'lük derecesiyle yarışmayı ilk sırada tamamladı. - İSTANBUL

500
