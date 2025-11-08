Kuzey Tunçelli, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Altın Madalya Kazandı
Fenerbahçeli olimpik milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Riyad 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye'ye altın madalya kazandırdı. Yüzme erkekler 1500m serbest kategorisinde Tunçelli, 15: 04: 84'lük derecesiyle yarışmayı ilk sırada tamamladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor