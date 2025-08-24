Kuzey Tunçelli Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

İSTANBUL, –ROMANYA'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ülkemizi 1500 metre serbest finalinde temsil eden Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli, 14: 48.81'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada ise, "Sporcumuz Kuzey Tunçelli ve antrenörü Aykut Çelik'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi.

BAKAN BAK'TAN MİLLİ YÜZÜCÜ KUZEY TUNÇELLİ İÇİN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Romanya'da düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kuzey Tunçelli'yi yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbestte 14: 48.81'lik derecesiyle altın madalya kazanan milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli'yi tebrik ediyorum. Şampiyonadaki ikinci altın madalyasını elde eden milli sporcumuzun başarısında emeği olanlara teşekkür ediyorum. Kuzey Tunçelli'nin başarılarının devamını diliyorum"