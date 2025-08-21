Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Kuzey Tunçelli, Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Fenerbahçeli yüzücü Kuzey Tunçelli, Türkiye'yi gururlandıran büyük bir başarıya imza attı. Tunçelli, Romanya'nın Otopeni kentinde düzenlenen Dünya Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbest müsabakasındaki 7: 46.52'lik derecesi ile ikinci kez Dünya Gençler şampiyonu oldu.

Kuzey Tunçelli, 2023'te İsrail'de düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda 800 ve 1500 metre serbest stilde altın madalyanın sahibi olmuştu. Kuzey öte yandan geçtiğimiz ay Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 metre serbestte üst üste ikinci, 1500 metre serbestte de üst üste üçüncü kez Gençler Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı. - İSTANBUL

