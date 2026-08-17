Türk yüzücü Melisa Uluarslan Kuzey Kanalı'nı geçti

Türk ultramaraton yüzücüsü Çanakkaleli Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğünün en zorlu meydan okumalarından biri olarak kabul edilen Kuzey Kanalı (North Channel) geçişini başarıyla tamamladı. Uluarslan, "Çanakkale doğumlu bir sporcuyum ve benim ilk yarışım Çanakkale-Boğaz yarışıydı" dedi.

Kuzey İrlanda'nın Donaghadee kıyıları ile İskoçya'nın Portpatrick kıyıları arasında gerçekleştirilen toplam 40 kilometrelik parkurda Türk ultramaraton yüzücüsü Çanakkaleli Melisa Uluarslan(37), 24 Temmuz'da yerel saatle yerel saatle 01.00'de (TSİ 03.00) suya girerek yüzüşüne başladı. Ortalama 13-14C deniz suyu sıcaklığında, güçlü gelgit akıntıları, yoğun denizanası varlığı ve değişken deniz şartlarıyla mücadele eden Uluarslan, 40 kilometrelik parkuru 14 saat 13 dakikada başarıyla tamamladı. Bu sonuçla, Kuzey Kanalı'nı geçen 3. Türk kadın sporcu olarak Türk açık su yüzme tarihindeki yerini aldı. Bu başarıyla Melisa Uluarslan, açık su yüzücülüğündeki uluslararası kariyerine önemli bir başarı daha ekledi. Zorlu parkur hazırlığını memleketi Çanakkale'de yapan Uluarslan, Çanakkale'de antreman yapmanın bulunmaz bir nimet olduğunu söyleyerek, "Şehrin içinde yüzebileceğiniz bir deniz var ve oradan çıktığınızda yürüyerek evinize gidebiliyorsunuz. Bu aslında çok bulunmaz bir nimet bizim için sporcular için arayıp da bulamadığımız bir şey" dedi.

Ultramaraton yüzücüsü Melisa Uluarslan "Kuzey İrlanda'dan İskoçya'ya 40 kilometrelik bir parkur olan Kuzey Kanalı geçişimi tamamladım. Yaklaşık 13-15 derecelik soğuk suda gerçekleştirdiğimiz zorlu bir parkurdu. Hazırlıkları da Çanakkale'de yaptık. Antrenmanlarımızı Çanakkale'de sürdürdük. Kışları Boğaz'ın soğuk sularında 8-9 dereceye düşen sularda antrenmanlar yaptık. Asıl hikayem Çanakkale'de başlamıştı. Çanakkale doğumlu bir sporcuyum ve benim ilk yarışım Çanakkale-Boğaz yarışıydı. İlk yarışım da açık su yarışıydı. Açık suya bu topraklarda, bu sularda çalışarak başladım. O yüzden Çanakkale'nin benim için bu anlamda çok önemli bir yeri var" dedi.

Kuzey Kanalı geçişi için hazırlıklarını memleketi Çanakkale'de yapan Melisa Uluarslan "Biz buna 2022 yılında karar verdik. Normalde İstanbul'da yaşıyorum ama İstanbul şartlarında bu kadar yoğun tempoda antrenman yapmak, çalışmak, bu düzeni kurmak zor olduğu için ben tekrar Çanakkale'ye geri döndüm. Düzenimi bozdum, işimi bıraktım ve antrenmanlarımıza Çanakkale'de devam ettik. Hem boğazda antrenmanlar yaptık, hem havuzda antrenmanlar yaptık. Açık suda hazırlık açısından Çanakkale'de antrenman yapmak bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Çünkü şehrin içindesiniz. Şehrin içinde yüzebileceğiniz bir deniz var ve oradan çıktığınızda yürüyerek evinize gidebiliyorsunuz. Bu aslında çok bulunmaz bir nimet bizim için sporcular için arayıp da bulamadığımız bir şey. Dört yıllık bir hazırlık sürecini tamamını neredeyse Çanakkale'de geçirdim" ifadelerini kullandı.

Sporcu Uluarslan Çanakkalelilerin ve sevdiklerinin desteklerine teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti; "Her zaman yanımda olduklarını hissettim. Çevremdeki diğer sporcular, arkadaşlarım, ailem, sevdiklerim, Çanakkale halkı büyük bir ilgi duygular. İlgiyle takip ettiler, çok desteklediler her zaman yanımdaydılar. Umarım bundan sonraki süreçlerde de yanımda olacaklarına inanıyorum. O yüzden herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı