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Kuyucakspor, Yatağanspor'u 2-1 Mağlup Ederek Moral Depoladı

Kuyucakspor, Yatağanspor'u 2-1 Mağlup Ederek Moral Depoladı
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Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Aydın'ı temsil eden Kuyucakspor, Yatağanspor'u 2-1 yenerek önümüzdeki maçlar için moral kazandı. Takım kaptanı ve kulüp başkanı, ligdeki hedefleri ve başarıları hakkında açıklamalarda bulundu.

Bölgesel Amatör Lig 7. Grup'ta Aydın'ı temsil eden Kuyucakspor, evinde ağırladığı Yatağanspor'u 2-1 mağlup etti. Sökespor ve İzmirspor maçları öncesi moral depolayan lacivert beyazlı ekip taraftarına seslenerek destek istedi.

Pamukören Stadı'nda oynanan karşılaşmayı önce geriye düşmesine rağmen uzatma dakikalarında kazanmasını bilen lacivert beyazlı ekip, Çarşamba günü Davutlar'da oynayacağı Sökespor deplasmanına hazırlanıyor. Aydın derbisi olarak adlandırılan maçın ardından Pazar günü de evinde grup lideri İzmirspor'u ağırlayacak. Her iki maça da mutlak galibiyet parolası ile hazırlanan Kuyucakspor, 20 puanla lider durumdaki İzmirspor ve 18 puanla ikinci sıradaki Sökespor'un ardından 16 puanla 4. sırada yer alıyor.

"Herkesi şaşırtmaya devam edeceğiz"

Bir maç eksiği ile liderlik yolunda emin adımlarla ilerleyen Kuyucakspor'un Takım Kaptanı Ahmet Tüzün, Yatağanspor galibiyetini değerlendirerek, "Aslında maç beklediğimiz gibi geçti. İlk yarı iki takım da skor üretemedi. İkinci yarıda geri düşmemize rağmen son düzlüğe kadar bırakmadık ve son dakikalarda galibiyeti aldık. Kağıt üzerinde herkes bizi zayıf takım olarak görüyor. Ama bu ligde kağıt üzerindekiler değil çim üzerindekiler kazanıyor. Herkesi şaşırtmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler" dedi.

"Avaraj takım olarak görülüyoruz"

Herkes tarafından avaraj takım olarak görülen Kuyucakspor'un ligde başarısı ile göz doldurduğunu ifade eden Kulüp Başkanı Ömer Türkyılmaz, "Biz Kuyucakspor olarak büyük işler beceriyoruz. İnşallah böyle de devam edeceğiz. Çocuklar ellerinden gelen performansı gösteriyorlar. Çok duyguluyum ve çok heyecanlıyım. Böyle devam edeceğiz inşallah. Ben takımıma güveniyorum. Sizler de güvenin lütfen" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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