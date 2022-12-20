Ekonomik krizdeki Arjantin'de yıldız futbolcudan vatandaşlara skandal hareket! Rezillik bu kadarla kalmadı

Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin'in yaptığı kutlamalarda durmaksızın bir olay yaşanıyor. Papu Gomez, kutlamalara gelen vatandaşlara otobüsten para saçarken, bazı futbolcular da alkol şişesi fırlattı. Arjantin'in kalecisi Martinez de rakip futbolcu Mbappe'nin maskesinin geçirildiği oyuncak bebekle ilginç hareketler sergiledi.

2022 Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarda mağlup ederek şampiyon olan Arjantin'de kutlamalar son sürat devam ediyor. Katar'da soyunma odasında yaptığı abartılı kutlamayla tepki çeken Arjantin, başkente dönüp otobüslü kutlama yaptı. Ancak otobüsteki kutlamada pek çok skandal yaşandı.

MBAPPE MASKELİ BEBEK

Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, otobüsteki kutlamada Mbappe maskeli oyuncak bebeğiyle vatandaşlara selam verdi. Oyuncak bebeği Arjantinli futbolcular elden ele dolaştırdı.

PAPU GOMEZ'DEN BÜYÜK AYIP

Tecrübeli futbolcu Papu Gomez de vatandaşlara para saçtı. Ekonomik krizdeki Arjantin'de yapılan bu hareket büyük infiale yol açtı.