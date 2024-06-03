Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u Carvajal ve Vinicius Jr.'ın golleriyle 2-0 yenerek 15. kez mutlu sona ulaştı. Tarihi zaferini kutlayan Madrid'de kutlamalara Arda Güler ile Carlo Ancelotti arasında yaşanan diyalog kutlamaların bile önüne geçti.

500 BİN TARAFTARLA KUTLADILAR

İspanyol devi, Cibeles Meydanı'nda kutlama yaptı. Tarihe geçen kutlamalara rekor katılım oldu. Real Madrid'in kutlamalarını yaptığı meydana 500 binden fazla taraftar geldi.

ANCELOTTI'DEN ARDAYA: ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUK

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti mikrofonu eline aldığında, "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek mikrofonu Arda Güler'e uzattı.

ARDA GÜLER'İN MESAJI

Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu. Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu diyalog hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündem oldu ve büyük beğeni topladı.