Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın
Real Madrid, 15. Şampiyonlar Ligi zaferini tarihe geçen rekor katılımla 500 bin taraftarıyla birlikte kutladı. Kutlamalara Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Ancelotti, mikrofonu Arda'ya "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek uzattı. Milli yıldız da taraftarlara "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler" sözleriyle seslendi. İtalyan teknik adam ile Arda Güler'in bu diyaloğu geceye damgasını vurdu.
Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u Carvajal ve Vinicius Jr.'ın golleriyle 2-0 yenerek 15. kez mutlu sona ulaştı. Tarihi zaferini kutlayan Madrid'de kutlamalara Arda Güler ile Carlo Ancelotti arasında yaşanan diyalog kutlamaların bile önüne geçti.
500 BİN TARAFTARLA KUTLADILAR
İspanyol devi, Cibeles Meydanı'nda kutlama yaptı. Tarihe geçen kutlamalara rekor katılım oldu. Real Madrid'in kutlamalarını yaptığı meydana 500 binden fazla taraftar geldi.
ANCELOTTI'DEN ARDAYA: ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUK
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti mikrofonu eline aldığında, "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek mikrofonu Arda Güler'e uzattı.
ARDA GÜLER'İN MESAJI
Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu. Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu diyalog hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündem oldu ve büyük beğeni topladı.