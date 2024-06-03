Üye Girişi
Haberler

Kutlamaların bile önüne geçti! Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'e yaptığına bakın

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid, 15. Şampiyonlar Ligi zaferini tarihe geçen rekor katılımla 500 bin taraftarıyla birlikte kutladı. Kutlamalara Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasında yaşanan diyalog damga vurdu. Ancelotti, mikrofonu Arda'ya "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek uzattı. Milli yıldız da taraftarlara "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler" sözleriyle seslendi. İtalyan teknik adam ile Arda Güler'in bu diyaloğu geceye damgasını vurdu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u Carvajal ve Vinicius Jr.'ın golleriyle 2-0 yenerek 15. kez mutlu sona ulaştı. Tarihi zaferini kutlayan Madrid'de kutlamalara Arda Güler ile Carlo Ancelotti arasında yaşanan diyalog kutlamaların bile önüne geçti.

500 BİN TARAFTARLA KUTLADILAR

İspanyol devi, Cibeles Meydanı'nda kutlama yaptı. Tarihe geçen kutlamalara rekor katılım oldu. Real Madrid'in kutlamalarını yaptığı meydana 500 binden fazla taraftar geldi.

ANCELOTTI'DEN ARDAYA: ÇOK ÖZEL BİR ÇOCUK

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti mikrofonu eline aldığında, "Size çok özel bir çocuğu takdim ediyorum" diyerek mikrofonu Arda Güler'e uzattı.

ARDA GÜLER'İN MESAJI

Mikrofunu eline alan Arda Güler İspanyolca, "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler!" diye konuştu. Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu diyalog hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündem oldu ve büyük beğeni topladı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Carlo Ancelotti Real Madrid Arda Güler Madrid Futbol Spor Dünya Haberler

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

Haziran enflasyonu hariç memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

 Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

Gözaltına alınan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Akış görevden alındı

 Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

Enflasyon mayıs ayında yüzde 3,37 arttı, yıllık bazda yüzde 75,45 oldu

 Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar

Fikirtepe'de lise bahçesinde rezalet! İlişkiye girerken kameraya yakalandılar
500

Yorumlar (2)

Son Yörük:

Eger mutevaziligini efendiligini kaybetmezse bizlere buyuk gururlar yasatir bu cocuk umarim hic degismez.Galatasarayliyim Arda buyuk gurur duydugum bir oyuncu umarim daha guzel yerlerde izleriz.

11
1
yanıtYanıtla
Ercan Kartal:

2- 0 öndeyken bile son dakika almadı ardayı oyuna,şimdide çocuga sarıliyor.ancolotti abi ayıp ediyor

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title