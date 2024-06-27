Kütahyalı Sporcular Avrupa Kuraş Şampiyonası'ndan 2 Altın Madalya İle Döndü

Kütahyalı sporcular Hatice Atay ve Melis Toker, Edirne'de yapılan Avrupa Kuraş Şampiyonası'ndan 2 altın madalya ile döndüler.

Edirne'de gerçekleştirilen 19 ülkeden 221 sporcunun katıldığı Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda Kütahyalı sporcular, büyük kadınlarda 63 kiloda Hatice Atay ile ümit kadınlarda 70 kiloda Melis Toker Avrupa Şampiyonu oldu.

Kütahyalı sporcuların bu başarısının Kütahya'ya ve ülkemize hayırlı olmasını dileyen Judo Antrenörü İsmail Kevzer, "Bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne teşekkür ederim" dedi.

Şampiyon sporcular Hatice Atay ve Melis Toker, antrenörleri İsmail Kevzer'e teşekkür ederken, başarılarının Kütahya'ya ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dilediler. - KÜTAHYA