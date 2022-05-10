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Kütahyalı pehlivanlar Türkiye Şampiyonu oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kütahyalı pehlivanlar Türkiye Şampiyonu oldu

Kırşehir'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları madalya ile döndü.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kütahya Belediyespor Kulübü sporcuları madalya ile döndü.

Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine devam eden güreşçileri, Kırşehir'de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'na damga vurdular. Şampiyonada, 75 kiloda Aziz Alp Akın Türkiye şampiyonu, 44 kiloda Sayid Ada Türkiye ikincisi oldu.

Ayrıca Afyonkarahisar'da yapılan U-11 Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 150 sporcu arasından Kütahya Belediyespor Kulübü Güreşçisi 38 kiloda Osman Emir Çekgel Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kırşehir, Kütahya, Türkiye, Güreş, Spor, Haberler

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