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Kütahyalı Elizan Sağlam, Karate 1 Dünya Gençlik Ligi'nde şampiyon oldu

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İtalya'nın Venedik şehrinde düzenlenen Karate 1 Dünya Gençlik Ligi'nde Kütahyalı Elizan Sağlam, U14 Kadın Kata kategorisinde şampiyon oldu. Finaldeki rakibi Nimet Berra Karakuzu ise ikinci oldu. Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı, Türk sporcuların başarısından gurur duyduğunu belirtti.

İtalya'nın Venedik şehrinde Dünya Karate Federasyonu tarafından organize edilen ve 81 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 'Karate 1 Dünya Gençlik Ligi U14 Kadın Kata kategorisinde Kütahyalı Elizan Sağlam (13) olurken, finaldeki rakibi Nimet Berra Karakuzu (13) ikinci oldu. Antrenör Mustafa Oğulcan Alımcı finalde iki Türk sporcunun yer almasının ve dünya şampiyonluğunun çok gurur verici olduğunu söyledi.

Dünya Karate Federasyonu tarafından organize edilen Karate 1 Dünya Gençlik Ligi, 7-10 Aralık tarihlerinde İtalya'nın Venedik şehrinde yapıldı. Organizasyona 81 ülkeden 4 bin 200 sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye'yi temsilen ise Tavşanlı Belediyesi Spor Kulübü'nden 14 sporcu yer aldı. U14 Kadın Kata kategorisinde Nimet Berra Karakuzu ve Elizan Sağlam, tüm rakiplerini geride bırakarak finale yükseldi. Finalde ise Elizan Sağlam şampiyon olurken Nimet Berra Karakuzu da ikinci oldu.

Antrenör Oğulcan Alımcı, şampiyonaya 14 sporcu, 2 antrenör ve 1 idareci olarak katıldıklarını ifade ederek, "Bu olağanüstü başarının öncesinde yine 2023 yılında, Türkiye Çocukları Karate Şampiyonası'nda bu iki sporcumuz finale çıkarak yine büyük bir başarıya imza atmışlardı. Aynı zamanda yine bu iki sporcumuz milli sporcu olup, Balkan şampiyonalarında ikincilikleri ve üçüncülükleri elde etti. Öğrencilerimiz an itibariyle kendi kategorilerinde dünyanın en iyi iki sporcusu olarak tarihe geçti. Dünya çapında ferdi branşlar arasında en yoğun katılımlı ve en prestijli sporu olan karate sporunda, Kütahya'dan iki çocuğumuzun çıkıp, tüm rakiplerini geride bırakıp böyle büyük bir başarı elde etmesi ise bizim için muhteşem bir durum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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