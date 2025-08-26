Kütahya OSB Voleybol Turnuvası Tamamlandı

Kütahya OSB Voleybol Turnuvası Tamamlandı
Kütahya Organize Sanayi Bölgesi tarafından düzenlenen voleybol turnuvası sona erdi. Keramika Takımı, altın madalyayı kazanarak şampiyon oldu. Finalde Kros Takımı gümüş, Kütahya OSB Müdürlüğü Takımı ise bronz madalya elde etti. Ödüller, Kütahya OSB Yönetim Kurulu tarafından verildi.

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) tarafından düzenlenen Firmalar Arası Voleybol Turnuvası, dostluk, heyecan ve çekişmeye sahne olan maçların ardından tamamlandı. Turnuvanın şampiyonu, gösterdiği üstün performansla Keramika Takımı oldu ve altın madalya ile şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçında kıyasıya mücadele eden Kros Takımı gümüş madalyanın sahibi olurken, turnuvayı bırakmayan Kütahya OSB Müdürlüğü Takımı ise bronz madalya kazanarak üçüncülük kürsüsünde yer aldı.

Ödüller, Kütahya OSB Yönetim Kurulu tarafından takdim edildi. Şampiyon takıma kupa ve madalyalarını, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu verdi.

Başkan Eskioğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, turnuvanın bölgede birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma ruhunu güçlendirdiğini belirterek, "Sporun birleştirici gücüyle firmalarımızı bir araya getiren bu organizasyona katılan tüm takımlarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

