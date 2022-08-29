Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kütahya haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi

Spor Haberleri

Kütahya haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi

Kütahya haberi: Açılış ve miting programı için Kütahya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi.

Açılış ve miting programı için Kütahya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi.

Program sonrasında MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kütahyaspor atkısı takdim ederken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç da, üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan 43' yazan Belediye Kütahyaspor formasını hediye ettiler. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Belediye Kütahyaspor Recep Tayyip Erdoğan Kütahya Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title