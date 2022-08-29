Kütahya haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi Spor Haberleri Kütahya haberi: Açılış ve miting programı için Kütahya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi. Açılış ve miting programı için Kütahya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi. Program sonrasında MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kütahyaspor atkısı takdim ederken, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ve MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç da, üzerinde 'Recep Tayyip Erdoğan 43' yazan Belediye Kütahyaspor formasını hediye ettiler. - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Belediye Kütahyaspor Recep Tayyip Erdoğan Kütahya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kütahya haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Belediye Kütahyaspor forması hediye edildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.