Haberler

Kütahya’da tarihi Ok Meydanı’nda 490 sporcu şampiyonluk için ok atıyor

Kütahya’da tarihi Ok Meydanı’nda 490 sporcu şampiyonluk için ok atıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Türk okçuluğunun tarihi mekanlarından Kütahya Ok Meydanı’nda başladı.

Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası, Türk okçuluğunun tarihi mekanlarından Kütahya Ok Meydanı'nda başladı. Türkiye'nin 81 ilinden, 6 bölgedeki elemeleri geçerek şampiyonaya katılmaya hak kazanan yaklaşık 490 minik ve yıldız sporcu, iki gün sürecek şampiyonada hedefe ok atıyor.

Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın ilk günü Kütahya Ok Meydanı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı illerinden gelen minik ve yıldız sporcular, Türkiye şampiyonluğu için mücadele ederken, sporcuların yanı sıra antrenörler ve beraberlerindeki misafirler de Kütahya'da ağırlandı.

Kütahya Ok Meydanı, geçmişte ok talimleri için kullanılan tarihi alanlardan biri olarak bilinirken, günümüzde geleneksel Türk okçuluğu organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın tarihi meydanda düzenlenmesiyle geçmişin okçuluk geleneği genç sporcularla buluştu.

81 ilden sporcu Kütahya'da

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Altyapı ve Tesislerden Sorumlu Kurul Başkanı Selim Erduğan, Kütahya'da bir Türkiye Şampiyonası'nda daha bir araya geldiklerini belirterek, "Bugün yine Kütahya'mızda bir Türkiye Şampiyonası'nda beraberiz. Miniklerimiz ve yıldızlarımız yarışıyorlar. Altı bölgemizden elemeleri geçerek Türkiye'mizin seksen bir ilinden gelen sporcularımız var. Yaklaşık bu iki gün içinde dört yüz doksan sporcumuz yarışacak" dedi.

Şampiyonaya sporcuların yanı sıra antrenör ve misafirlerin de katıldığını belirten Erduğan, "Tabii bunların yanı sıra antrenörlerimiz, gelen misafirlerimizle beraber bu sayı herhalde bir iki katına yakın bir sayı bulmuş olacak. Onları iki gün boyunca ilimizde hem misafir edeceğiz hem güzel bir kuruluşun ve kurtuluşun şehrinde tarihi ok meydanımızda yarışmalarında her şeyle misafir edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek şampiyonanın ilk günü tamamlanırken, müsabakalar yarın Kütahya Ok Meydanı'nda devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti

İstanbul'da üç ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Canan Kaftancıoğlu'ndan Eren Ali Bingöl'e zehir zemberek sözler

Eski il başkanından AK Parti'ye geçen başkana zehir zemberek sözler
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi

Önemli Uyarı: Bu haberler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto para piyasaları yüksek risk içermektedir ve yatırımlarınızın değer kaybetme olasılığı vardır. Yatırım kararlarınızı alırken kendi araştırmanızı yapmanızı ve gerekirse bir finans danışmanına başvurmanızı öneririz.

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel harekattan lüks siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı

Özel harekattan siteye baskın! O kadının kim olduğu ortaya çıktı
Şehirlerarası otobüslerde ücretsiz ikram dönemi tarihe karışıyor

Şehirlerarası otobüslerde yeni dönem! O hizmet tarihe karışıyor
Gülistan Doku davasında tutuklu sayısı 27’ye yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında 4. dalga: Tutuklu sayısı 27’ye yükseldi
Evine sipariş getiren kuryeye yaptığı jest büyük beğeni topladı

Evine sipariş getiren kuryeye büyük jest
Markette 9 yaşındaki çocuğu öldüresiye döven cani tutuklandı! Savunması pes dedirtti

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Savunması da olay gibi skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eylül ayında kiralık ev projemize başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık konut müjdesi! Detayları paylaştı

Fenomen Ömer Başdoğan motosiklet kazası geçirdi

Nalet Bebe virajı alamadı: Yüzü bu hale geldi