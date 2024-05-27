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Kütahya'da Okul Sporları Türkiye Şampiyonası Derecesi Alan Öğrencilerle Buluşma

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Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle Okul Sporları Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri dereceler üzerine bir araya geldi. Dereceye giren öğrencileri tebrik eden Müdür Başyiğit, başarılarının devamını diledi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Okul Sporları Türkiye Şampiyonasında derece elde eden Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinden Okul Sporları Türkiye Şampiyonasına katılarak genç kızlar atletizm uzun atlama yarışında Türkiye birincisi olan Aynur Gürcan, 100. metrede Türkiye birincisi Hesnanur Arslan, genç erkekler atletizm müsabakalarında uzun atlamada Türkiye dördüncüsü olan İdris Argın, 100 metrede Türkiye dördüncüsü olan İshak Kocakaplan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirdiler.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ile bir araya gelen öğrencilere Okul Müdürü Mehtap Kınalıbaş ile Beden Eğitimi Öğretmeni ve Antrenör Hasan Bal eşlik etti. Öğrencilerle sohbet eden Müdür Hasan Başyiğit, dereceye giden süreci öğrencilerden ve Beden Eğitimi Öğretmeni Hasan Bal'dan dinledi. Öğrencileri ve antrenör öğretmeni tebrik eden Hasan Başyiğit, başarılarının devamını diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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