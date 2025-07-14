Kütahya'da Geleneksel Türk Okçuluk Şampiyonası Heyecanı

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Şampiyonası, 433 sporcunun katılımıyla Kütahya'da 19-20 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyonda geleneksel kıyafetler ve ekipmanlar kullanılması zorunlu.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Minikler ve Yıldızlar Açık Hava Puta Şampiyonası, hafta sonu Kütahya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, kızlar ve erkekler kategorisinde düzenlenecek organizasyonda 433 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, Kütahya Belediyesi Geleneksel Okçuluk Tesisleri'nde 19-20 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

Geleneksel Türk okçuluk yarışmasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebiliyor ve teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılıyor. Bunların dışında nişan almayı kolaylaştırıcı ekipmanlar ve herhangi bir modern malzeme kullanılamıyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor
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