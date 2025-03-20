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Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Oldu

Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu Öğrencileri Masa Tenisi Türkiye Şampiyonu Oldu
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Mersin'de düzenlenen Okul Sporları Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Birinciliği'nde Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu öğrencileri büyük başarılar elde etti. Sevinnur Küçüktekinden Türkiye birincisi, Aybüke Buhan Türkiye ikincisi, Mert Kurt ise Türkiye üçüncüsü oldu.

Mersin'de düzenlenen 2024-2025 Okul Sporları Özel Sporcular Masa Tenisi Yıldız Kızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında Kütahya Çinikent Özel Eğitim Okulu öğrencileri büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvada Sevinnur Küçüktekinden Türkiye birincisi, Aybüke Buhan Türkiye ikincisi olurken, Mert Kurt ise Yıldız Erkekler kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Başarılarıyla Kütahya'yı gururlandıran sporcular, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şube Müdürü Orhan Şaybak, Çinikent Özel Eğitim Okulu Müdürü Mustafa Çolak ve öğrencilerin öğretmenleri de hazır bulundu.

Öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, onların bu önemli derecelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek sporun özel bireylerin gelişimindeki rolüne vurgu yaptı. Yılmaz, öğrencilerin azim ve kararlılıklarının tüm gençlere örnek olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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