Akkuş Belediyespor'da hedef son 4 maçı kazanmak

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, son 4 maçı kazanarak ligde kalmayı hedefliyor.

Akkuş Belediyespor Menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin 22. haftasında dün sahalarında oynadıkları İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u yenerek hanelerine 3 puan yazdırmayı başardıklarını söyledi.

Ligde kalabilmek için bu galibiyetin son derece önemli olduğuna işaret eden Efil, oyuncuları ve teknik heyeti kutladı.

Efil, önlerinde son 4 maç kaldığına dikkati çekerek "Bu zorlu maçların ilkini 8 Mart Pazar günü deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağız. Bu maça diğerlerinde olduğu gibi mutlak kazanmak için çıkacağız. Lige tutunmak için matematiksel şansımız devam ediyor. Bu şansımızı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz." diye konuştu.

Umutsuz olmadıklarını vurgulayan Efil, "Daha önce zorlu takımları yenen bir ekibiz. Aynı inanç ve kararlılıkla maçlarımıza çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.