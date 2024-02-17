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Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank'a 3-0 yenildi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank'a 3-0 yenildi.

Salon: Ünye

Hakemler: Ramazan Çevik, Sema Kayıkçı

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Halit Kurtuluş, Furkan Aydın, Arda Bostan, Gunter, Enes Atlı (Burak Köse, Atakan Topal, Can Koç, Batuhan Yurdagül, Umut Özdemir, Ivanov, Berke Eray Yetkin, Ali Eren Öztürk)

Halkbank : Mert Matic, Mirza Lagumdzija, Ngapeth, Micah Ma'a, Abdel Aziz, Yunus Emre Tayaz (Perrin, Deniz İvgen, Hüseyin Batuhan Duman, Volkan Döne, İzzet Ünver, Doğukan Ulu, Serhat Coşkun, Jay Blankenau)

Setler: 18-25, 15-25, 14-25

Süre: 65 dakika (22, 21, 22)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta mücadelesinde Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, Halkbank'a 3-0 yenildi.

Kaynak: AA / Spor

Voleybol Halkbank Sigorta İzmir Spor Güncel Haberler

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