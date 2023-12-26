Kuşadasıspor, Yunus Emre Karaman'ı transfer etti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup takımlarından Kuşadasıspor, ara transfer döneminde Darıca Gençlerbirliği'nden Yunus Emre Karaman'ı kadrosuna kattı.
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Kuşadasıspor, ara tranfser dönemindeki ilk takviyesini yaptı. Siyah-beyazlılar, Darıca Gençlerbirliği'nden 25 yaşındaki ön libero Yunus Emre Karaman'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Futbola Büyükçekmece Tepecikspor'da başlayan Yunus Emre; Balıkesirspor, Eskişehirspor altyapılarında oynadıktan sonra Cizrespor'da profesyonel oldu. Mamak FK, Çatalcaspor'da da oynayan futbolcu bu sezon Darıca Gençlerbirliği formasıyla 3'üncü Lig'de ilk yarıda 13 karşılaşmada görev yapıp, 2 de gol attı.