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Kuşadasıspor hazırlık maçında Fethiyespor'u yendi

Kuşadasıspor hazırlık maçında Fethiyespor'u yendi

Spor Haberleri

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor, 2. Lig takımlarından Fethiyespor ile oynadığı hazırlık maçında Muğla temsilcisini 2-1'lik skorla yenerek taraftarını sevindirdi.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor, 2. Lig takımlarından Fethiyespor ile oynadığı hazırlık maçında Muğla temsilcisini 2-1'lik skorla yenerek taraftarını sevindirdi.

2022-2023 TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele edecek olan Kuşadasıspor, geçtiğimiz sene 2. Lig'e çıkan Fethiyespor ile Afyonkarahisar Kocatepe Spor Tesislerinde hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Kuşadasıspor ilk yarıyı yeni transferlerden Fatih Şerifoğlu'nun ilk yarıda attığı golü ile 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda Fethiyespor baskısı ile karşılaşan siyah beyazlı ekip kalesinde golü erken gördü. Kuşadasıspor takımında sahneye dakika 68'de Muhammet Özvardar çıktı. Şık çalımları ile dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcu Fethiyespor ağlarını havalandırdı. Maçtan 2-1 galip ayrılan Kuşadasıspor, taraftarlarını ümitlendirdi.

Maç sonu açıklama yapan Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu "Kampımız devam ediyor. Bomba transferlerle parolamız mutlak ikinci lig. Kuşadalı taraftarlar bu sene bambaşka bir Kuşadasıspor ile karşılaşacak" dedi. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Fethiyespor Muğla Spor Haberler

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