Kuşadasıspor, 8 futbolcu ve 2 genç oyuncu için imza töreni düzenledi

TFF 3. Lig 3'üncü Grup'ta zirveyi hedefleyen Kuşadasıspor, devre arasında renklerine bağladığı 8 futbolcu ile altyapıdan profesyonel yaparak kadrosuna kattığı 2 genç oyuncu için Özer Türk Stadı'nda toplu imza töreni gerçekleştirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in de katıldığı ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği törenden sonra mangal partisi düzenlendi.

Kuşadasıspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda siyah-beyazlı ekipte yönetim, devre arasında anlaşmaya vardığı Batman Petrolspor'dan Aykut Çift, Darıca Gençlerbirliği'nden Yunus Emre Karaman ve Batuhan Özduran, Çankaya FK'dan Malik Karaahmet ve Oğuzhan Erdoğan, 52 Orduspor'dan Yunus Emre Duyan, Sultanbeyli'den Abdullah Çınar, Alanyaspor'dan Eren Berberoğlu ve altyapısından kadrosuna kattığı genç oyuncular Eren Tutarlar ve Servet Aslan için Özer Türk Stadı'nda toplu imza töreni düzenledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile kulüp yöneticilerinin katıldığı toplu imza töreninden önce, kulübe bugüne kadar katkı yapan eski yöneticilere teşekkür plaketi takdim edildi. Ayrıca şampiyon olan U-14 takımına da kupa ve madalyaları Başkan Ömer Günel ile Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu tarafından verildi. Şenlik havasında geçen toplu imza töreni, Kuşadası Belediyesi'nin düzenlediği mangal partisiyle sona erdi.

Kuşadasıspor Başkanı Ferdi Zenginoğlu, bu sezon hedeflerinin 2'inci Lige yükselmek olduğunu belirterek, "Takım, camia ve taraftarlar olarak bu amaca kenetlenmiş durumdayız. Devre arasında kadromuza iyi oyuncularla güçlendirdik. Bize her zaman destek veren Belediye Başkanımız Ömer Günel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise, "Kuşadasıspor 24 yıl aradan sonra bizim görevde olduğumuz dönemde Bölgesel Amatör Lig'den çıkarak yeniden profesyonel lige yükseldi. O günden bugüne kadar takımımıza destek veren özverili arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalışıyoruz. Kuşadası'nda yaşayan herkesin kulübe sahip çıkması gerekiyor. Çünkü kentimizin ortak değeri olan Kuşadasıspor'a verilen destek aslında çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yatırım yapmak anlamına geliyor. Biz Kuşadası Belediyesi olarak her zaman takımımızın yanındayız" diye konuştu. - AYDIN