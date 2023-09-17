Kuşadasıspor, 3. Lig'e galibiyetle başladı

TFF 3. Lig'de mücadele eden Kuşadasıspor, sezona galibiyetle başladı. İlk hafta evinde Akhisarspor'u 1-0 yenen ekip, 2. haftada deplasmanda Belediye Kütahyaspor'u da 1-0 mağlup etti. Kuşadasıspor, 2 haftada 6 puan topladı.

TFF 3. Lig'de sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Kuşadasıspor, ilk hafta maçında evinde Akhisarspor'u tek golle geçti. Teknik direktör Fatih Çardak yönetiminde lige galibiyet ile başlayan Ada ekibi, 2. hafta mücadelesinde Belediye Kütahyaspor'a konuk oldu. Dumlupınar Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Kuşadasıspor, özellikle Serdar Eylik'in kanadından etkili gelmeye çalıştı. Oyunu rakip alana siyah beyazlı ekip mücadelenin 56. dakikasında penaltı kazandı. Topun başına geçen deneyimli isim Serdar Eylik, topu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmayınca Güvercin, Kütahya deplasmanında galibiyete uzandı.

Ada ekibi bu sonucun ardından lige fırtına gibi bir başlangıç yaptı ve 2 hafta sonunda aldığı 2 galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. Kuşadasıspor Sportif Direktör Ahmet Burak Solakel yaptığı açıklamada "İlk hafta Akhisarspor'u 1-0'lık sonuçla geçtik. Bugün de Kütahyaspor deplasmanından 3 puan ile dönüyoruz. Bizim bu yolun sonunda şampiyon olarak çıkacağımızdan hiç şüphemiz yok taraftarlarımız da olmasın. Önümüzdeki hafta Silivrispor'u Kuşadası Stadı'nda ağırlayacağız. Hedefimiz 3 puanı alıp kazasız belasız geçmek" dedi.

Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Alim Emiroğlu ise telefonla soyunma odasına görüntülü bağlanarak futbolcuları tebrik etti. - AYDIN