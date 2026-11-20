Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Devlet Hastanesi kliniklerinde yatan hastalara KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) konusunda bilgilendirme yapılarak hastalığın belirtileri ve korunma yolları anlatıldı. Bilgilendirmelerde özellikle nefes darlığı ve kronik öksürük gibi şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kuşadası Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen farkındalık çalışması kapsamında, kliniklerde tedavi gören hastalara solunum sağlığının korunması ve KOAH'a karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verildi. Çalışmada, sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının solunum sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değinilerek bu ürünlerden uzak durulmasının önemi vurgulandı. Hastalığın önemli belirtileri arasında yer alan nefes darlığı ve uzun süre devam eden kronik öksürüğün göz ardı edilmemesi gerektiği belirtilirken, bu tür şikayetlerin yaşanması halinde sağlık kuruluşlarına başvurulmasının önemine dikkat çekildi. Ayrıca günlük yaşamda düzenli fiziksel aktivite yapılmasının ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesinin solunum sağlığının korunmasına katkı sağladığı ifade edildi. KOAH konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlayan bilgilendirme çalışmasında, hastaların hastalığın belirtilerini tanıması, risk faktörlerinden uzak durması ve sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri alması gerektiği hatırlatıldı. Kuşadası Devlet Hastanesi, rahat bir nefes ve sağlıklı yarınlar için KOAH'ın tanınması ve önleyici adımların önemine dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı