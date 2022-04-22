Kurşunlanan takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmedi: Yazıklar olsun

Fenerbahçe takım otobüsü, 4 Nisan 2015 günü Çaykur Rizespor deplasmanından dönerken saldırıya uğramıştı. Sarı-lacivertlilerin takım otobüsü kurşunlanırken, şoför Ufuk Kıran yaralanmıştı. Kıran, bugün Rizespor ile karşılaşmak için gelen Fenerbahçe kafilesinin kendisini ziyaret etmemesine tepki gösterdi.

"FENERBAHÇE BENİM İÇİN BİTMİŞTİR"

Radyogol'e konuşan Ufuk Kıran, "Fenerbahçe benim için bitmiştir, ne diyeyim, yazıklar olsun diyorum!" derken, "Ben Fenerbahçe'ye dargınım ve kırgınım. Hakkımı helal etmiyorum. Rize'ye gelmişler o olayı yaşayan kaptana bir merhaba demek zor muydu?" ifadelerini kullandı.

Ufuk Kıran takım otobüsü kurşunlandığında yaralanmıştı. (9 Nisan 2015)