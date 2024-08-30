Kürek Milli Takımı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk Bayrağıyla Kutladı

Edirne'de 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Kürek Şampiyonası'na hazırlıklarını sürdüren Kürek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Meriç Nehri'nde kutladı. Şampiyona için nehirde oluşturulan parkurun yanında 50 metrelik bayrak açan sporcular, büyük zaferin 102'nci yılını kutladı.

Kürek Milli Takım Antrenörü Sonat Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını belirtti. Doğan, "Milli bir görev için buradayız. Önümüzdeki hafta sonu 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası var. Sporcularımızla beraber milli takım kampındayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da 50 metrelik bir Türk bayrağını açarak burada antrenman sonrası kutluyoruz. Amacımız yarışlarda madalya ve madalyalar kazanarak İstiklal Marşı'nı Edirne'de Türk halkına dinletmek" diye konuştu.