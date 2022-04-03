Kural hatası mı yapıldı? Trabzonspor-Beşiktaş maçı geçersiz sayılabilir

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük'ün verdiği kararlar tartışma konusu olurken, yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan gündeme oturan bir iddia geldi.

"BU VURUŞ KURAL GEREĞİ ÖN ÇİZGİ ÜZERİNDEN YAPILIR"

Zorbay Küçük'ün kural hatası yaptığını belirten Ahmet Çakar, "Türkiye'nin en büyük maçında hakem net bir kural hatası yaptı. Rakip kale sahası içinde bir çift vuruş olursa ( kaleci Uğurcan a geri pas) bu vuruş kural gereği ön çizgi üzerinden yapılır. Zorbay yan çizgi üzerinden yaptırarak açık bir kural hatası yapmıştır." dedi.

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