İlk derbisinde kabusu yaşayan Arda Turan'dan şok açıklama: Mutlu değilim

Teknik direktör Arda Turan, Ukrayna Kupası son 16 turunda Dinamo Kiev'e 2-1 mağlup olarak kupadan elenen Shakhtar Donetsk'in başında ilk derbisinde yenilgi yaşadı. Maçın ardından oldukça sinirli bir açıklama yapan Turan, "50. dakikadan sonra gördüğüm şeyden mutlu değilim. Oyuncularım bu üzüntüyü yaşayacak" diyerek sert konuştu.

İLK DERBİSİNDE MAĞLUBİYET

Ukrayna Kupası son 16 turunda oynanan Dinamo Kiev – Shakhtar Donetsk mücadelesi büyük çekişmeye sahne oldu. Arda Turan yönetimindeki Shakhtar, deplasmanda 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

Teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bir Ukrayna derbisine çıkan Turan, karşılaşma sonrası takımının performansından duyduğu memnuniyetsizliği açıkça dile getirdi.

"50. DAKİKADAN SONRA GÖRDÜĞÜM ŞEYDEN MUTLU DEĞİLİM"

Basın toplantısında öfkeli bir tavır sergileyen Arda Turan, şu ifadeleri kullandı:

"İlk 50-55 dakikayla alakalı futbolla ilgili daha ne yapabiliriz bilmiyorum. Bu kadar golü kaçırmamanız lazım. Derbiler anları doğru oynamaktır. 4-0, 5-0 olabilecek bir 50 dakikaydı. Her şeyi yaptık ama sonrasında oyuncularım anları doğru oynayamadı. Bu yüzden üzgünüm."

Turan, maçın son bölümünde takım disiplininin bozulduğunu vurgulayarak, "Gereksiz fauller, tartışmalar yaptık, oyun planımızdan koptuk. Rakibimize kaybedecek kadar şans verdik mi? Bence vermedik. Ama anları doğru oynayamazsanız cezalandırılırsınız." dedi.

"FUTBOLCULARIMA RAHAT YOK"

Turan açıklamasının devamında, oyuncularına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "50. dakikadan sonra gördüğüm şeyden mutlu değilim. Cesaret, duygu ve sisteme bağlılık bu işin temeli. Eğer bunları yapmıyorsanız cezalandırılırsınız. Pazar günü ayağa kalkacağız ama açıkçası futbolcularıma rahat vermeyeceğim. Bu üzüntüyü yaşamaları gerekiyor."

"BUGÜN KIZGINIM VE HAYAL KIRIKLIĞIM VAR"

Arda Turan, açıklamasının sonunda takımına yönelik hayal kırıklığını şu sözlerle dile getirdi: "Son 30-40 dakikada gördüğüm şeylerden çok rahatsızım. Böyle dünyanın hiçbir yerinde oynayamazsınız. Rahatsızlığımı onlara da dile getireceğim. Bugün onlarla ilgili kızgınlığım ve hayal kırıklığım var."

Turan'ın bu açıklamaları Ukrayna basınında geniş yankı buldu. Yerel spor yorumcuları, genç teknik adamın "sert ama dürüst" çıkışının takım içinde disiplin mesajı niteliğinde olduğunu değerlendirdi.